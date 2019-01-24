وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في شركة سدافكو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير تقديم الخدمات- تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات.

. محلل أعمال تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، هندسة البرمجيات).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)