وظائف إدارية في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية

المواطن - الرياض

أعلن البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية (التجمعات الصناعية) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن (LinkedIn) توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل في مركز البرنامج بمدينة الرياض، بمسمى (مدير معالجة الأغذية، ومدير الآلات والمعدات، ومدير الطيران)، لحملة درجة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير معالجة الأغذية (Director, Food Processing).

2- مدير الآلات والمعدات (Director, Machinery and Equipments).

3- مدير الطيران (Director, Aviation).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/01/22م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة) فضلاً الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).