وظائف إدارية للنساء في مصرف الراجحي

المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة للنساء ذوات الخبرة، للعمل بالمصرف بمحافظة جدة، بمسمى (مديرة فرع السيدات)، واشترط المصرف أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

* مديرة فرع السيدات – جدة (Ladies Branch Manager – Jeddah).

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- حاصلة على شهادة البكالوريوس في التخصصات الإدارية أو الهندسية.

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/01/13م وينتهي بتاريخ 2019/01/23م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات المطلوبة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).