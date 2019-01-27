وظائف إدارية وأمنية بشركة أمازون في الرياض وجدة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أمازون العالمية (Amazon) المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالتوظيف، توفر وظائف إدارية وأمنية شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالشركات التابعة لها، في مدينة الرياض ومحافظة جدة، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

* الرياض:

1- مساعد عمليات الاستديو (Studio Operations Associate).

2- مدير أول البائعين (Sr. Vendor Manager).

3- مدير الناقل التجاري (Commercial Carrier Manager).

* جدة:

1- مسؤول أمن (Safety Officer) (شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو ما يعادلها).

2- مدير قسم المشتريات (Procurement Category Manager).

3- مدير البيئة والصحة والسلامة (EHS Manager).

4- رئيس فريق مراقبة المخزون وضمان الجودة (ICQA Team Leader).

طريقة التقديم:

– لمعرفة شروط كل وظيفة وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).