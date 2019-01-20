وظائف إدارية وبحثية شاغرة في جامعة كاوست

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا – عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تسويق: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة.

. محلل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي تقني- ميكروسكوب بصري: درجة الماجستير في تخصصات: (علوم الحياة، أو مجال الكيمياء الحيوية ذات الصلة).

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يناير 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)