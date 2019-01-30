وظائف إدارية وصحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مترجم: درجة البكالوريوس في تخصص الترجمة، أو أي مجال مشابه.

. منسق- أكاديمية طب الأسرة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. أخصائي العلاج التنفسي: درجة البكالوريوس في تخصص علاج الجهاز التنفسي.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)