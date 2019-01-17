وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة “بوبا العربية” للتأمين والرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المطالبات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، او المجالات ذات الصلة.

. أطباء (المنطقة الشرقية): درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة، ويفضل درجة الماجستير.

. موظف أول- مكتب خدمات تقنية المعلومات (الرياض): درجة البكالوريوس في مجال الكمبيوتر ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا).