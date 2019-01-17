وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن

وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن

2019/01/17
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1805
0
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة “بوبا العربية” للتأمين والرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المطالبات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، او المجالات ذات الصلة.

. أطباء (المنطقة الشرقية): درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة، ويفضل درجة الماجستير.

. موظف أول- مكتب خدمات تقنية المعلومات (الرياض): درجة البكالوريوس في مجال الكمبيوتر ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا).

 

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم