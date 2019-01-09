وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثاني المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

. أخصائي ثاني التحسن المستمر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو الصيدلة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)