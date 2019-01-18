وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة بن زقر كورو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، لحملة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممثل مكتب الاستقبال.

. كيميائي مختبر.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)