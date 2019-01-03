وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة التركي القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر، ومدن أخرى.

وأبرزت مجموعة التركي أنّ الوظائف المتاحة وفق مسميات التالية:

. أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي (للسعوديين).

. أخصائي تكنولوجيا المعلومات (للسعوديين).

. فني تبريد.

. ميكانيكي سيارات.

. رجل أمن.

. مدير التحسين المستمر.

وأوضحت مجموعة التركي أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).