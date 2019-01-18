وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة أرامكس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”- المتخصصة بمجال النقل والإمداد- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مهندس برمجيات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2019م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)