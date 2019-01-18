وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة ماسا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة “ماسا”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مراجع داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

. رئيس العمليات والصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية)، أو ما يعادلها.

. مشرف- الرواتب والفوائد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

. مراقب السلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة والسلامة، الهندسة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)