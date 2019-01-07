وظائف إدارية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير محاسبة التكاليف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو غيرها من التخصصات ذات الصلة.

– مهندس تكامل الأصول (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة المواد)، أو ما يعادلها.

وأوضحت شركة صدارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)