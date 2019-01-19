وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة العبيكان للاستثمار

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات “العبيكان” للاستثمار -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الرياض، ومدن أخرى.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري تصنيع.

. محاسب أول.

. منسق المشتريات.

. مشرف كهربائي.

. مدير محاسبة المصنع.

. مهندس عمليات.

. مصمم جرافيك أول.

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).