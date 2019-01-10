وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مدينة الملك عبدالله للطاقة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مستشار قانوني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو القانون التجاري النووي).

. مستشار مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، والتحليل المالي).

. مهندس طاقة متجددة (للسعوديين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).