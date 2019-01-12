وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة رأس الخير.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير خدمات الصيانة- المصفاة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة المواد، وإدارة المخزون).

. مدير- الموثوقية والتفتيش: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، ويفضل درجة الماجستير.

. رئيس قسم- هندسة المواد وإدارة المخزون: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يناير 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).