وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في محافظة رأس الخير الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول الذكاء التسويقي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، التسويق، إدارة الأعمال).

. أخصائي- المصادر الاستراتيجية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

. أخصائي- الخدمات اللوجيستية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)