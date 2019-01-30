وظائف بحثية وصحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف بحثية وصحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. عالم أبحاث أول.

. فني تخدير أول.

. فني ثالث تقنية المعلومات- فني دعم تقني.

. طبيب طب وجراحة العيون.

. طبيب عظام الأطفال.

. أخصائي أول علاج طبيعي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2019م.

وأشارت إلى أن على الراغبين بالتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)