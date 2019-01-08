وظائف شاغرة بالشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة هندسية شاغرة، للعمل بمسمى (مهندس مبيعات Sales Engineer)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مهندس مبيعات (Sales Engineer).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة.

3- يفضّل وجود شهادة مهنية.

4- خبرة أكثر من ثلاث سنوات في مجال المبيعات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/04/07م.

طريقة التقديم: لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).