وظائف شاغرة بشركة علم لحملة البكالوريوس

المواطن - الرياض

أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن (LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير الإنتاج، ومدير أول الارتباط، وأخصائي أول البيانات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير الإنتاج (Product Manager):

– درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسب الآلي أو هندسة البرمجيات أو نظام المعلومات الإدارية أو إدارة الأعمال.

– خبرة مدتها 8 سنوات في إدارة المنتجات.

2- مدير أول الارتباط – الخبرة الدولية للاستشارات الإدارية الصناعة (Sr. Engagement Manager – International Management Consulting Industry Experience):

– درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسب الآلي أو هندسة البرمجيات أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة الصناعية.

– خبرة 12 عاماً في الاستشارات الإدارية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال.

– الخبرة الاستشارية الإدارية الدولية.

3- أخصائي أول البيانات (Senior Data Scientist):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تقنية المعلومات.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

نبذة عن الشركة:

– عِلم شركة حكومية مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تقوم بتطوير خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة ومشاريع الإسناد الحكومي؛ بمستوى راقٍ يحقق أهداف العملاء، مع المساهمة في بناء الخبرات الوطنية، وتوطين تقنية المعلومات نبتكر في عِلم حلولاً إبداعية وحديثة، يتم تقديمها للمستفيدين إلكترونياً عبر قنوات متعددة سعيا لبناء مجتمع معرفي يتواكب مع الإيقاع المتسارع للعصر الرقمي الذي نعيشه.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا اليوم الخميس 2019/01/10م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة) (اضغط هنا).