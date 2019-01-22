وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (محلل المعلومات الصحية، ومدير قسم حوسبة المستخدم النهائي المساند، وفني مواد معقمة، ومقدم طعام)، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محلل المعلومات الصحية (معلوماتية ملفات المرضى).

2- محلل المعلومات الصحية (المعلوماتية السريرية).

3- مدير قسم حوسبة المستخدم النهائي المساند (دعم حوسبة المستخدم).

4- فني مواد معقمة – مستودعات طبية (الإمدادات الطبية المعقمة المركزية).

5- مقدم طعام (خدمات الطعام لكبار الشخصيات).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/03/22م.

طريقة التقديم: التقديم متاح من خلال الروابط التالية:

1- محلل المعلومات الصحية (معلوماتية ملفات المرضى): (اضغط هنا).

2- محلل المعلومات الصحية (المعلوماتية السريرية): (اضغط هنا).

3- مدير قسم حوسبة المستخدم النهائي المساند (دعم حوسبة المستخدم): (اضغط هنا).

4- فني مواد معقمة – مستودعات طبية (الإمدادات الطبية المعقمة المركزية): (اضغط هنا).

5- مقدم طعام (خدمات الطعام لكبار الشخصيات): (اضغط هنا).