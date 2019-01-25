وظائف شاغرة في السيف القابضة بالرياض وجازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- الموارد البشرية (الرياض).

. مدير المشروع التجاري (جازان).

. مدير الشبكات (الرياض).

. مساعد مساح كميات (جازان).

. مدير- ضمان ومراقبة الجودة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2018م.

وأفادت الشركة بأن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)