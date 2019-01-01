وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مكتب: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، والفنون، والإدارة العامة)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس.

– فني أول سمعي بصري: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الإلكترونيات، أو تكنولوجيا البث)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– أخصائي ثاني المهارات الإكلينيكية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التعليم الطبي، التكنولوجيا الطبية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 ربيع الآخر 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 جمادى الأولى 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)