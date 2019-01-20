وظائف شاغرة في شركة زين السعودية بعدة مجالات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن (LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة في مجال تصميم الجرافيك والتسويق الرقمي، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (رئيس قسم تصميم واجهات وتجربة المستخدم، وخبير قنوات الحملات الإعلانية الرقمية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- رئيس قسم تصميم واجهات وتجربة المستخدم (UX/UI Design Lead):

– درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي أو التصميم الصناعي أو تصميم المنتجات أو علوم الحاسب الآلي أو الهندسة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في تجربة تصميم الواجهات UX / UI.

2- خبير قنوات الحملات الإعلانية الرقمية (Channel Expert):

– درجة البكالوريوس في التسويق أو إدارة الأعمال أو الهندسة أو تقنية المعلومات أو الاقتصاد.

– خبرة ما بين 3 إلى 6 سنوات في إدارة حملات التسويق الرقمي، (إعلانات Facebook ، جوجل Adwords)، يفضّل أيضاً وجود خبرة في تنفيذ وإدارة حملات (انستقرام، وتويتر، ويوتيوب وسناب شات).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/01/20م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة) (اضغط هنا).