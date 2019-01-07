وظائف شاغرة في شركة زين السعودية.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (خبير تحليل الاستثمار Investment Analysis Senior Specialist)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو المالية أو ما يعادلها، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– خبير تحليل الاستثمار (Investment Analysis Senior Specialist).

الشروط:

– درجة البكالوريوس أو يفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو المالية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور مماثل.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/01/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).