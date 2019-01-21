وظائف شاغرة في شركة عبدالله العثيم بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (منسق العلاقات العامة، وباحث قانوني، ومسؤولة مواقع التواصل الاجتماعي، ومسؤول التأمين، ومدير التوظيف)، وذلك وفقًا لطريقة التقديم والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- منسق العلاقات العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يفضّل أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.

– خبرة سنتين على الأقل.

– إعداد وإرسال الملف الصحفي اليومي.

– متابعة ما ينشر في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن الشركة.

– توثيق الأنشطة الإعلامية سواء إلكترونيًّا أو ورقيًّا.

– متابعة وإعداد التقارير والأخبار الصحفية.

– متابعة وتنفيذ الفعاليات والأنشطة.

– متابعة وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية.

– متابعة ومواقع التواصل الاجتماعي.

– التواصل الخارجي والداخلي.

– التصوير.

– التحرير الصحفي.

– إعداد التقارير.

– استخدام الحاسب الآلي.

– القدرة على العمل وتحمل الضغوط.

2- باحث قانوني:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

– خبرة سنتين على الأقل.

3- مسؤولة مواقع التواصل الاجتماعي:

– إعداد المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية.

– التأكد من تحديث جميع حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي.

– معالجة الطلبات والاستفسارات من الجمهور.

– الرد على الشكاوى وتقديم الحلول لها.

– المتابعة والتفاعل المستمر.

– معرفة وفهم لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركين فيها وكيف يمكن نشر المعلومات والتسويق.

– التأكد من جودة وصياغة المنشورات والسعي للإبداع والتجديد المستمر.

– التأكد المستمر من مستوى رضا العملاء.

– إدارة عمليات التسويق الإلكتروني.

– زيادة المهتمين والمتابعين لحسابات الشركة.

– إدارة الحوارات والردود مع الجمهور بطريقة احترافية.

– مهارات التواصل الفعال مع الآخرين.

– القدرة على القيام بمهام متعددة مع اهتمام عالٍ بأدق التفاصيل.

– القدرة على العمل بصورة فردية أو ضمن فريق العمل.

– مستوى لغوي عالٍ.

– مهارات تسويقية.

– القدرة علي التصميم وإخراج المنشورات بشكل جمالي رائع.

– القدرة على التصوير.

4- مسؤول التأمين:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– مؤهل علمي في تخصص المحاسبة أو ما يعادلها.

– خبرة خمس سنوات على الأقل.

5- مدير التوظيف:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إدارة أعمال الشركة بكفاءة وفعالية بما يخدم أهداف ومصلحة الشركة.

– مراقبة تطوير الأداء وجودة العمل وإجراء التعديلات اللازمة وإقرارها من الإدارة العليا.

– متابعة سير عمل المحطات.

– اعتماد خطط التنقلات اللازمة للموظفين.

– الإشراف على سير العمل.

– وضع التوصيات اللازمة لحلها.

– وضع الخطط لتطوير سير العمل في المحطات.

– وضع الخطط التشغيلية والإدارية والسياسة المالية التي تساعد على تحقيق أهداف الشركة.

– متابعة عمل كافة الإدارات والأقسام والأفراد العاملين بالشركة.

– رفع التقارير الدورية والسنوية للإدارة العليا.

– أي أعمال أخرى يكلف بها من قبل الإدارة العليا.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع ذكر المسمى الوظيفي في عنوان البريد):

[email protected]

أو

[email protected]