وظائف شاغرة في متاجر السروات بالمدينة المنورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت متاجر الشركة العربية المحدودة “السروات”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في منطقة المدينة المنورة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدخل بيانات.

– مأمور استلام بضائع.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).