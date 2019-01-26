وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في بنك ساب

أعلن بنك ساب عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن (LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (مدير القنوات الإلكترونية E-Channels Manager)، لحملة درجة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو يفضّل في الهندسة الصناعية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدير القنوات الإلكترونية (E-Channels Manager).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو يفضّل في الهندسة الصناعية.
2- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابةً.
3- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من تاريخ 2019/01/25م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة) فضل الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).