وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في بنك ساب

المواطن - الرياض

أعلن بنك ساب عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن (LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (مدير القنوات الإلكترونية E-Channels Manager)، لحملة درجة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو يفضّل في الهندسة الصناعية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير القنوات الإلكترونية (E-Channels Manager).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو يفضّل في الهندسة الصناعية.

2- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابةً.

3- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من تاريخ 2019/01/25م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة) فضل الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).