وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في بنك ساب

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في بنك ساب

2019/01/26
الساعة 11:51 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
2010
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المواطن - الرياض

أعلن بنك ساب عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن (LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (مدير القنوات الإلكترونية E-Channels Manager)، لحملة درجة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو يفضّل في الهندسة الصناعية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مدير القنوات الإلكترونية (E-Channels Manager).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو يفضّل في الهندسة الصناعية.
2- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابةً.
3- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة مع ما لا يقل عن سنة في دور مماثل.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من تاريخ 2019/01/25م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة) فضل الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

 



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