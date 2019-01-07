وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في شركة نسما

المواطن - الرياض

أعلنت شركة نسما عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف تقنية شاغرة بمجال الحاسب الآلي لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مسؤول نظام تقنية المعلومات، ومهندس أمن المعلومات، ومشرف مكتب خدمات تقنية المعلومات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف

1- مسؤول نظام تقنية المعلومات (IT System Administrator):

– درجة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات الإدارية.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

2- مهندس أمن المعلومات (Information Security Engineer):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات الحاسوبية أو تقنية نظم المعلومات.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- مشرف مكتب خدمات تقنية المعلومات (I.T. Service Desk Supervisor).

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/03/07م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).