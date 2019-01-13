وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019/01/13
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1805
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي ثالث التعقيم”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التعقيم، أو أي مجال ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2019م.

وأشارت إلى أن على الراغبين بالتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :