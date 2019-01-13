وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي ثالث التعقيم”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التعقيم، أو أي مجال ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2019م.

وأشارت إلى أن على الراغبين بالتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)