وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في الرياض والشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد- المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي- التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف مبيعات التمويل التأجيري”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، والدمام، والخبر، والأحساء”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)