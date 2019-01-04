وظائف شاغرة لدى الشايع للتجارة بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري مبيعات (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية).

– منسق فني (الرياض): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (التصميم الداخلي، أو الهندسة) أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– استشاري المبيعات (الدمام): الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)