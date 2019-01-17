وظائف شاغرة لدى الطيران العماني في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الطيران العماني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي مبيعات.

– موظف الحجز والتذاكر- المبيعات.

– وكيل الحجز والتذاكر- المبيعات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).