وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

2019/01/01
الساعة 7:18 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والجبيل، وينبع.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

• مسؤول مستودع (ينبع): شهادة الدبلوم في مجال ذي الصلة.

• أخصائي ثالث- تقنية المعلومات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، وهندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.

• منسق ثان- المستودع (حائل): شهادة الدبلوم العالي في تخضض ذي الصلة، أو ما يعادلها.

وأفادت شركة التصنيع، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يناير 2019م.

وأشارت شركة التصنيع إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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