وظائف شاغرة لدى شركة السيف القابضة في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة السيف، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- ضمان ومراقبة الجودة.

. مشرف- مراقبة الوثائق.

وأوضحت شركة السيف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2019م.

وأفادت الشركة بأن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)