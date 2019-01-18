وظائف شاغرة لدى شركة السيف القابضة في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المدن التالية: (الرياض، وجازان، ونجران).

وأبرزت شركة السيف، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مفتش سلامة (نجران).

. مهندس موقع (الرياض).

. مدير- المستودع المركزي (الرياض).

. مهندس ميكانيكي أول (جازان).

. مدير الإنشاءات (جازان).

. محاسب (الرياض).

وأوضحت شركة السيف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يناير 2019م.

وأفادت الشركة بأن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)