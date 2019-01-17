وظائف شاغرة لدى شركة الشايع للتجارة في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. استشاري مبيعات (للسعوديين/ الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. استشاري مبيعات- المشاريع (الدمام): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التصميم.

. مساعد مدير المبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. استشاري أول مبيعات- المشاريع (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).