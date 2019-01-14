وظائف شاغرة لدى فروع فنادق هيلتون في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والظهران”.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير المنافذ/ مطعم (الرياض).

. موظف خدمة الضيوف (الرياض).

. رئيس الطباخين التنفيذي (الظهران).

. مساعد- كبير المهندسين (جدة).

وأوضحت شركة هيلتون، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يناير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)