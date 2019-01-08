وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للشركة في كل من الرياض، والجوف، وبريدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد المدير المالي (الرياض).

. مساعد مدير المتجر (عدد وظيفتين/ الجوف).

. مساعد مدير المتجر (بريدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)