وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من “الرياض، وبيشة، والمزاحمية”.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول إدارة أداء المؤسسات (الرياض).

. مدير أول التطوير والابتكار (الرياض).

. موظف فرع (المزاحمية).

. موظف فرع (بيشة).

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)