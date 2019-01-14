وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. تقني مختبر- العلاج المهني أو العلاج الطبيعي (للنساء).

. أمين مختبر- العلاج المهني أو العلاج الطبيعي (للنساء).

. أمين مختبر- قسم المختبر (للرجال).

. أمين مختبر- قسم العلاج التنفسي (للرجال).

. تقني مختبر- قسم الطوارئ (للرجال).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 8 جمادى الأولى 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 8 جمادى الثانية 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)