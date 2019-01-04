وظائف شاغرة للجنسين في جمعية حياة بالمدينة المنورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية حياة الخيرية- المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية والصحية التطوعية- عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية بمنطقة المدينة المنورة.

وأبرزت جمعية حياة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب عام.

– طبيبة عامة.

– طبيب أسنان.

– طبيب عيون.

– صيدلي.

– فني مختبر.

– فني تمريض.

– مدير برنامج.

– مدير مالي.

– أخصائي جودة.

– موظف تنمية الموارد المالية.

– موظف سكرتارية.

– محاسب.

– موظف علاقات عامة.

– موظف إعلام.

– سائق.

وأوضحت جمعية حياة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر الدخول على موقع الجمعية الإلكتروني للتوظيف: (هنا)