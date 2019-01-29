وظائف شاغرة للجنسين في شركة ندى بالرياض والخبر

وظائف شاغرة للجنسين في شركة ندى بالرياض والخبر

2019/01/29
الساعة 5:51 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1905
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي- التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة- عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مدينة الرياض، ومحافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف مبيعات (عدد وظيفتين للجنسين/ الرياض والخبر).

. موظف إداري (للرجال/ الخبر).

. محاسب (للجنسين/ الخبر).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم