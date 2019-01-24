وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد بالخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم جرافيك (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل أنظمة (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، الكمبيوتر، الهندسة، نظم المعلومات الإدارية).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أبريل 2019م.

وبيّنت المجموعة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)