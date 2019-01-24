وظائف شاغرة للجنسين في مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– كبير أخصائي علاج وظيفي (للجنسين).

– كبير أخصائي نطق وتخاطب (للجنسين).

– أخصائي علاج وظيفي (للجنسين).

– أخصائي نطق وتخاطب (للجنسين).

– أخصائي علاج بالفن (للرجال).

– أخصائي إرشاد أسري (للرجال).

– أخصائي تثقيف صحي (للجنسين).

– أخصائي تغذية علاجية (للجنسين).

– أخصائي تدريب (للجنسين).

– مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية (للرجال).

– مدير إدارة المخاطر (للرجال).

– مراقب داخلي (للجنسين).

– منسق علاقات عامة (للرجال).

– محاسب (للرجال).

وأوضح المركز أن على الراغبين والرغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان الرسالة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .