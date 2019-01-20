وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية في منطقة تبوك – عبر موقعه الإلكتروني- توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. فني تخطيط قلب.

. فني تصوير القلب بالصدى الصوتي.

. أخصائي العلاج التنفسي.

. فني علاج التنفسي.

. استشاري أول طب أسرة.

. استشاري طب أسرة.

. استشاري أطفال عناية مركزة.

. استشاري أنف وأذن وحنجرة.

. استشاري عيون.

. استشاري جراحة زراعة الكلى.

. استشاري أعصاب.

. استشاري قلب.

. استشاري جراحة قلب وصدر أطفال.

. استشاري قلب أطفال تداخلي.

. استشاري تصوير أشعة.

. استشاري تخدير.

. استشاري أمراض الدم.

. استشاري طب طوارئ.

. أخصائي أول جراحة أطفال.

. أخصائي أول مسالك بولية.

. أخصائي أول تخدير.

. أخصائي طب أسرة.

. أخصائي أمراض نساء وولادة.

. أخصائي أطفال.

. أخصائي أطفال عناية مركزة.

. أخصائي جراحة أعصاب.

. أخصائي أمراض الأنسجة.

. أخصائي أشعة.

. أخصائي وحدة العناية المركزة – للكبار والأطفال.

. أخصائي عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة.

. طبيب مكافحة عدوى.

. ممرضة قانونية أولى- أورام.

. ممرضة قانونية أولى- غرفة الإفاقة.

. ممرضة قانونية أولى- غرفة العمليات.

. ممرضة قانونية أولى- غرفة الطوارئ.

. ممرضة قانونية أولى- وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

. ممرضة قانونية أولى- وحدة العناية المركزة بالطب.

. ممرضة قانونية أولى- وحدة العناية المركزة للبالغين.

. ممرضة قانونية أولى- وحدة تمريض القلب.

. ممرضة قانونية أولى- وحدة الحروق.

. ممرضة قانونية أولى- أجنحة قبل وما بعد الولادة.

. ممرضة قانونية أولى- أمراض الكلى.

. ممرضة قانونية أولى- جراحة نسائية.

. ممرضة قانونية أولى- وحدة الطب النفساني.

. ممرضة قانونية أولى- وحدة الملك خالد للإقامة طويلة المدى للذكور.

. ممرضة قانونية ثالثة- غرفة الإفاقة.

. ممرضة قانونية ثالثة- غرفة الطوارئ.

. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة الولادة.

. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة العناية المركزة للبالغين.

. ممرضة قانونية ثالثة- أجنحة قبل وما بعد الولادة.

. ممرضة قانونية ثالثة- أمراض الكلى.

. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة جراحه نسائية.

. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة الأطفال.

. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة جراحة الرجال.

. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة الإقامة طويلة المدى للذكور.

. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة الإقامة طويلة المدى للإناث.

. ممرضة قانونية ثالثة- الإقامة طويلة المدى للأطفال.

. مساعدة قابلة- وحدة المخاض والولادة.

. قابلة- أجنحة قبل وما بعد الولادة.

. قابلة- وحدة المخاض والولادة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)