وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

أعلن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية في منطقة تبوك – عبر موقعه الإلكتروني- توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. فني تخطيط قلب.
. فني تصوير القلب بالصدى الصوتي.
. أخصائي العلاج التنفسي.
. فني علاج التنفسي.
. استشاري أول طب أسرة.
. استشاري طب أسرة.
. استشاري أطفال عناية مركزة.
. استشاري أنف وأذن وحنجرة.
. استشاري عيون.
. استشاري جراحة زراعة الكلى.
. استشاري أعصاب.
. استشاري قلب.
. استشاري جراحة قلب وصدر أطفال.
. استشاري قلب أطفال تداخلي.
. استشاري تصوير أشعة.
. استشاري تخدير.
. استشاري أمراض الدم.
. استشاري طب طوارئ.
. أخصائي أول جراحة أطفال.
. أخصائي أول مسالك بولية.
. أخصائي أول تخدير.
. أخصائي طب أسرة.
. أخصائي أمراض نساء وولادة.
. أخصائي أطفال.
. أخصائي أطفال عناية مركزة.
. أخصائي جراحة أعصاب.
. أخصائي أمراض الأنسجة.
. أخصائي أشعة.
. أخصائي وحدة العناية المركزة – للكبار والأطفال.
. أخصائي عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة.
. طبيب مكافحة عدوى.
. ممرضة قانونية أولى- أورام.
. ممرضة قانونية أولى- غرفة الإفاقة.
. ممرضة قانونية أولى- غرفة العمليات.
. ممرضة قانونية أولى- غرفة الطوارئ.
. ممرضة قانونية أولى- وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
. ممرضة قانونية أولى- وحدة العناية المركزة بالطب.
. ممرضة قانونية أولى- وحدة العناية المركزة للبالغين.
. ممرضة قانونية أولى- وحدة تمريض القلب.
. ممرضة قانونية أولى- وحدة الحروق.
. ممرضة قانونية أولى- أجنحة قبل وما بعد الولادة.
. ممرضة قانونية أولى- أمراض الكلى.
. ممرضة قانونية أولى- جراحة نسائية.
. ممرضة قانونية أولى- وحدة الطب النفساني.
. ممرضة قانونية أولى- وحدة الملك خالد للإقامة طويلة المدى للذكور.
. ممرضة قانونية ثالثة- غرفة الإفاقة.
. ممرضة قانونية ثالثة- غرفة الطوارئ.
. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة الولادة.
. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة العناية المركزة للبالغين.
. ممرضة قانونية ثالثة- أجنحة قبل وما بعد الولادة.
. ممرضة قانونية ثالثة- أمراض الكلى.
. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة جراحه نسائية.
. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة الأطفال.
. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة جراحة الرجال.
. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة الإقامة طويلة المدى للذكور.
. ممرضة قانونية ثالثة- وحدة الإقامة طويلة المدى للإناث.
. ممرضة قانونية ثالثة- الإقامة طويلة المدى للأطفال.
. مساعدة قابلة- وحدة المخاض والولادة.
. قابلة- أجنحة قبل وما بعد الولادة.
. قابلة- وحدة المخاض والولادة.
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