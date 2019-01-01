وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تقني التصوير الطبي.

. أخصائي العلاج المهني.

. أخصائي علاج طبيعي (للنساء).

. أخصائي عظام سريري.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يناير 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)