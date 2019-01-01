وظائف شاغرة للجنسين لدى الاتصالات السعودية بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس، وفروعها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

• مدير قسم مشروع البناء (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

• محلل أول عمليات المبيعات (للنساء/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق)، أو أي مجال ذي الصلة.

• أخصائي عمليات المبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق)، أو المجالات ذات الصلة.

• مشرف التخطيط المالي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الهندسة، علوم الحاسب الآلي).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)