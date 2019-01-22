وظائف شاغرة للجنسين لدى مصرف الراجحي في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من “الرياض، وجدة، والباحة، ومحايل عسير”.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير فرع (للنساء/ الباحة).

. مدير فرع (للنساء/ محايل عسير).

. أخصائي أول تدقيق الأعمال- إدارة الائتمان والمخاطر (للرجال/ الرياض).

. مساعد مشرف ملف معلومات العميل (للنساء/ الرياض).

. مدير دعم إدارة النقد (للرجال/ جدة).

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)