وظائف شاغرة للجنسين لدى مصرف الراجحي في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من “الرياض، وجدة، والخرج، والرويضة”.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. صراف (الرياض).

. مدير فرع السيدات (جدة).

. صراف (الخرج).

. صراف (الرويضة).

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)